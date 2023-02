Il presidente Bonacci: "Si sta facendo bene, ma non è il momento di accontentarsi"

"Tra noi e l’Atletico Gallo sarà una sfida tra formazioni che nel turno precedente hanno lasciato qualcosa". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, pensa al match di domenica tra i viola, terzi con 35 punti, e i pesaresi sotto di 2 punti. "Loro – aggiunge – hanno perso in casa con la Sangiustese e noi pareggiato a Marina dove non abbiamo sfruttato le occasioni per fare gol". Il Montefano è nei playoff e mantenere questa posizione può essere un peso psicologico pensando che non era l’obiettivo iniziale. "La nostra crescita – riflette il presidente – va misurata in base ai risultati quando sei orientato su un obiettivo maggiore rispetto a quello iniziale. E così per diventare più forti non ci si può accontentare, ma ccorre mettere un po’ di ambizione quando in corso d’opera certi traguardi possono essere cambiati". Il Montefano sta disputando un bel campionato. "Nella testa dei giocatori deve esserci che non vale nulla quanto di buono fatto finora qualora si buttasse quanto costruito nelle ultime gare. Le prossime gare devono essere affrontate con la mentalità di chi vuole sempre migliorare". All’andata il Montefano è tornato a casa con un punto. "Vero, ma abbiamo sofferto tantissimo, è stata una delle gare più complicate della stagione e lo sarà anche domenica".