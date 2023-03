Il presidente Bonacci sul match di domenica "Ci dirà se possiamo puntare in alto"

"La capolista ci dirà se possiamo ambire a un certo tipo di campionato". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, guarda al match casalingo di domenica contro l’Atletico Ascoli. "Dobbiamo vincere e convincere – aggiunge – se vogliamo stare tra le prime. È senza dubbio una partita complicata: dobbiamo superarci per superare l’Atletico Ascoli". Nell’ultimo turno i viola sono stati raggiunti nel recupero dall’Osimana. "È un risultato – aggiunge – che ci lascia tanto amaro in bocca essendoci sfuggita la vittoria nei minuti finali. Ritengo che avremmo meritato i 3 punti, dopo un primo tempo sottotono è seguita un’ottima ripresa in cui abbiamo ribaltato il risultato e sfiorato il gol della sicurezza. Siamo reduci da cinque pareggi, resta la consapevolezza che serve la vittoria per ambire a un certo tipo di campionato". Domenica sarà una gara importante e con simili premesse ancora più carica di responsabilità. "C’è il rischio di potere andare in fibrillazione per quanto sia sentita, però è una componente da mettere in conto quando si coltivano certe ambizioni". Di certo domenica ci saranno tante persone allo stadio. "I montefanesi – conclude il presidente – saranno numerosi come sempre. Il paese si riconosce nella squadra che lo rappresenta".