Il presidente Bonacci suona la carica "Ci aspetta un mese determinante"

"La Sangiustese apre un mese che potrà incidere sul nostro campionato". È quanto dice Stefano Bonacci, presidente del Montefano, la cui squadra, dopo i rossoblù, dovrà vedersela con Osimana, Atletico Ascoli e Fabriano. "Sono quattro gare – aggiunge – che hanno un peso rilevante. Fare risultato significa stare aggrappati alla zona playoff e arrivare bene alla pausa". E poi non è finita. "È una frase fatta che dà l’idea di ciò che ci aspetta, e cioè sette finali". La prima con la Sangiustese. "Sarà una gara complicata e ricca di insidie. Si tratta di una formazione in recupero, sorretta da buona condizione e uscita rinforzata dal mercato di dicembre. La prossima è una delle ultime occasioni per la Sangiustese di rientrare in un contesto di classifica diverso. È una realtà che ha giocatori forti in ogni zona del campo". Ed ecco che il Montefano dovrà prestare massima attenzione. "Non abbiamo alternative se non rimanere concentrati per restare aggrappati alle zone alte della classifica. È un campionato in cui tanti ambiscono ai playoff". È una classifica che si è accorciata dopo la sconfitta della leader Atletico Ascoli. "Ne ha approfittato il Fossombrone, ma quella sconfitta fa pensare che può rientrare in un certo discorso anche chi è sotto. Noi abbiamo preso 3 punti nelle ultime tre gare, penso potevano essere due in più".