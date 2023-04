Il presidente Bonvecchi dopo la vittoria sull’Osimana: "Abbiamo giocato con il cuore e siamo stati premiati"

Avevamo scritto alla vigilia che nella città di Leopardi la speranza era di trovare la quiete dopo la tempesta e, per rimanere in tema, il Chiesanuova a Recanati ha ottenuto una vittoria che verrà "rimembrata" come una delle più belle da matricola. Di sicuro una delle più importanti. L’1-0 sull’Osimana grazie all’ottavo centro di Mongiello, ad un minuto dal 90’, ha posto la parola fine alla crisi causata dai 3 ko di fila ed acuita dalla separazione con Mazzaferro, senza sostituirlo in panchina. La prima con l’autogestione, in sostanza con Monteneri a fungere da mister senza giocare, è stata da incorniciare, tanto più contro una rivale in lotta per i playoff, imbattuta da 6 turni e dovendo affrontarla in "casa" a Recanati. "Abbiamo saputo fare quadrato – spiega il presidente Luciano Bonvecchi – in una settimana travagliata e non è facile essere uniti in quei momenti. Domenica abbiamo giocato con il cuore e siamo stati premiati". Dato che il regolamento lo consente per tre gare, finirete senza un allenatore "vero"? "La scelta è stata fatta anche perché i calciatori si sentivano responsabili della situazione per qualche prova opaca. E valutando che nemmeno un mister di A in tre settimane avrebbe potuto risolvere le lacune in modo repentino. Abbiamo pensato di trovare le soluzioni dentro la squadra".

Andrea Scoppa