Il presidente Fusaro carica i suoi: "Possiamo giocarcela con tutti"

L’Allianz Milano, o meglio la Powervolley (questo il nome sociale senza sponsor) è stata fondata nel 2010 e dal 2014, acquisendo i diritti sportivi dei calabresi della Callipo Sport, disputa la SuperLega. Il presidente Lucio Fusaro (nella foto a sinistra con Cormio) si gode un momento magico dopo l’exploit del PalaBarton e la prima semifinale nella storia del club: "Una cosa unica, adesso con chiunque venga ce la giochiamo. Credo che per la prima volta due delle prime 4 in regular season non hanno centrato le semifinali, significa che il campionato è stato straordinario. Noi siamo a Milano da tre anni, il primo avevamo fatto bene quando il campionato si era interrotto e nel 2021 siamo riusciti a vincere la Challenge Cup. Quest’anno è la prima stagione che facciamo con le porte completamente aperte e riempiamo il palazzetto sistematicamente. Abbiamo anche fatto 5.000 presenze le settimane scorse per due volte e adesso vediamo cosa succede domenica contro Civitanova". Più focalizzato su gara1 il centrale Marco Vitelli, ex Lube dal 2013 al 2016: "Anche in regular season abbiamo disputato delle ottime partite, ma nella seconda fase abbiamo alzato il livello del gioco e siamo riusciti a limitare i momenti negativi della squadra. Siamo pronti ad affrontare una sfida per me speciale contro una mia ex squadra, ci tengo a fare bella figura. Approdare in finale per Milano sarebbe un risultato storico, ma essere tra le quattro squadre in lizza è già memorabile per questa società. Tutti noi ne siamo consapevoli ed entusiasti".

a. s.