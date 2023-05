Il recupero di Zaytsev? Speranze al lumicino

Il bollettino medico della Lube è stato comunicato ieri a metà pomeriggio ed ha confermato, purtroppo, i timori circa le condizioni di Ivan Zaytsev. Uscito dolorante per un problema alla spalla destra domenica, subito nel primo set di gara3, l’opposto lunedì era stato visionato dagli specialisti della Fisiomed a Sforzacosta e ieri la Lube gli ha fatto svolgere ulteriori accertamenti strumentali che hanno spinto Mariano Avio, responsabile sanitario biancorosso, ad affermare quanto segue "gli esami hanno confermato il trauma distrattivo alla spalla destra con lesione muscolare". Lo staff valuterà la situazione giornalmente, ma la diagnosi lascia poco spazio all’ottimismo in vista del quarto round di Finale Scudetto che è assai vicino, in programma venerdì alle 20.30 (la Lega ieri non aveva ancora ufficializzato sul proprio sito ufficiale il canale che trasmetterà il match). Insomma lo Zar al 90% non sarà della contesa all’Eurosuole Forum. È un atleta che sa stringere i denti, dà tutto sul taraflex, ma forse solo in ricezione non avrebbe dolore perché la spalla destra è evidente lo limiterebbe in ogni altro fondamentale del gioco, specie attacco e servizio. A Blengini vieneverrebbe a mancare non solo l’unico martello esperto, ma anche il giocatore che, sacrificandosi in ricezione da gara3 dei quarti contro Verona, ha evitato a Nikolov di divenire continuamente bersaglio in battuta (anche Yant ne ha giovato) e in generale ha dato stabilità alla ricezione. E la Lube ha "svoltato". Proprio ieri infine Trentino Volley ha reso noto che oggi Srecko Lisinac sarà sottoposto ad un intervento di erniectomia selettiva del rachide lombare. Il forte centrale ha giocato poco più di un set nella serie tricolore, un’assenza di rilievo per l’Itas, ma quella di Zaytsev rischia di pesare molto di più.

Andrea Scoppa