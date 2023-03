Il ritorno in campo di Sacchi Esame superato in Lecce-Torino

Domenica ha diretto Lecce-Torino, tornando così ad arbitrare dopo due mesi di stop. Parliamo di Juan Luca Sacchi, finito in panchina dallo scorso 7 gennaio. Durante la gara Monza-Inter (finita 2-2) fischiò in anticipo rendendo vano un gol dei nerazzurri. Pure stavolta ha diretto una partita spigolosa, però se l’è cavata a dovere. Ha detto l’esperto Filippo Grassia nella trasmissione radiofonica "Domenica Sport" della Rai: "Sacchi dirige una gara durissima; a metà ripresa legge bene due episodi intricati in diretta con decisioni confermate in pieno dal Var. Il Lecce reclama due rigori inesistenti: nel primo caso Buongiorno anticipa Colombo che poi colpisce l’avversario e ha anche il coraggio di chiedere il penalty; nel secondo caso Maleh vuole il rigore ma il pallone viene intercettato con l’addome da Ricci e non con il braccio. La morale? I giocatori non aiutano mai l’arbitro". La partita Lecce-Torino, vinta dai granata 2-0, si è accesa alla mezz’ora del primo tempo a seguito di una grossa mischia scoppiata a ridosso delle panchine a causa di un un fallo di Ilic su Strefezza: il centrocampista granata ha poi detto qualcosa all’avversario e così è scoppiata la rissa che ha coinvolto diversi membri dello staff e giocatori in campo. Tra questi Milinkovic-Savic, arrivato sulla linea laterale dalla sua porta come un fulmine. Sacchi ha estratto il giallo per Ilic, Strefezza e Milinkovic-Savic, mentre hanno ricevuto il rosso due membri dello staff, uno del Lecce e uno del Torino.