Il sabato più nero delle marchigiane

Il sabato nero delle marchigiane di serie C è un piatto che si fa fatica a digerire. Tra gli ingredienti ci sono la sconfitta interna dell’Ancona contro la rediviva Juventus Next Generation (che finora non aveva mai vinto), Il brutto ko interno della Fermana contro un Cesena imperioso (secondo 4 a zero di fila dopo quello rifilato in settimana all’Ancona al Manuzzi), il ko che brucia della Vis Pesaro a Gubbio. Ma non tutte le sconfitte sono uguali. Cesena e Gubbio sono sicuramente squadre di caratura superiore rispetto a Fermana e Vis Pesaro. La Juventus U23 è un’incognita, perchè dispone di un potenziale enorme che una volta messo in condizione di funzionare lascia le briciole agli altri. Nel marasma si salva la Recanatese che a Pontedera non perde e sembra poter ricalcare il campionato ottimo dell’anno scorso.