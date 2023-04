Il San Claudio può fare festa: è ufficialmente promosso

Festeggia il San Claudio che vince il campionato di Seconda categoria (girone F) e torna dopo un anno in Prima categoria con due turni di anticipo. La squadra taglia il traguardo pareggiando 1-1 in casa della Pennese (3’ Morbidelli su rigore e gol della capolista al 1’st con Ibii). A due turni dalla fine il San Claudio allenato da Daniele Cotica ha 8 punti sulla Vigor Macerata. "È una stagione straordinaria – dice Fernando Serafini, diesse e vicepresidente del San Claudio – con i ragazzi che in 28 gare ne hanno vinte 20 e pareggiate 8. L’anno scorso dopo la retrocessione se ne sono andati diversi elementi, ci siamo rimboccati le maniche affidandoci a un tecnico preparato e prendendo giocatori di valore".