"Il segreto della Recanatese? Non snaturarsi"

La Recanatese, come le altre formazioni d’altronde, è in "full immersion" per lo sprint finale di una stagione super-compressa capace di bruciare 38 giornate in poco più di sette mesi e mezzo. Riguardo all’impresa messa a segno a Reggio Emilia di tempo, per godersela, ce n’è stato davvero poco ma un flashback è opportuno con un autentico vecchio cuore giallorosso, nonostante i suoi 28 anni, come Franco Gigli, attuale collaboratore dell’allenatore Pagliari e che ne he viste tante, anche e soprattutto da calciatore. "È stata – dice – una grande soddisfazione per tutti, dalla società ai giocatori ed allo staff tecnico. Sono in quest’ambiente da tantissimi anni e passare dai campi della Serie D al Città del Tricolore rappresenta un’emozione incredibile, straordinaria. In più abbiamo anche dimostrato di potercela giocare, meritando il risultato e sostanzialmente tenendo testa alla capolista sul suo campo".

Uno dei meriti è stato anche quello di aver stretto i denti e tenuto duro, nel momento del loro pressing finale quando hanno cercato di tornare in vantagggio: "hanno buttato dentro tutti i sei attaccanti che avevano a disposizione: Lanini, Varela, Montalto, Rosafio, Pellegrini e Capone. È vero che abbiamo un po’ abbassato il baricentro ma, al di là di una chiusura di Fallani e di un intervento provvidenziale di Marafini, abbiamo retto bene. In questo senso la squadra è cresciuta davvero molto, se pensiamo ad esempio al match di andata disputato a Cesena dove, pur non giocando affatto male, nelle difficoltà, abbiamo ceduto".

Da tempo ormai state dimostrando di essere competitivi con tutti gli avversari: "Possiamo contare su un gruppo estremamente intelligente – risponde Gigli – che ha compreso di non doversi mai snaturare giocando sempre le partite facendo forza sulle sue qualità, che sono non indifferenti".

Dopodomani arriva l’Olbia, ancora nella bagarre con i suoi 38 punti ma che, al di là di Ragatzu, di categoria superiore, ha mostrato in tante occasioni che forse avrebbe meritato una classifica migliore: "Verissimo, sono da temere – dice Gigli – anche in altri elementi importanti come Emerson o lo stesso Dessena che nelle ultime partite è andato spesso a segno. Si tratta di una squadra ben allenata da Occhiuzzi che sa sfruttare bene le doti dei giocatori: diciamo che nelle ultime partite i sardi hanno privilegiato la concretezza rispetto al gioco scintillante".

Lei svolge diverse funzioni ed oltre ad essere collaboratore tecnico è anche il match analyst della squadra lavorando, fianco a fianco, con Pagliari. Come sta procedendo questa esperienza? "Sono con l’allenatore oramai da tre anni e non esagero a dire che per me è quasi un padre. Mi sta insegnando davvero tanto e soprattutto mi sta permettendo di crescere a livello umano e professionale consentendomi di partecipare ai corsi di allenatore Uefa B e, appunto, di match analyst a Coverciano. È un percorso che coinvolge tutti coloro che sono attorno a lui".

Andrea Verdolini