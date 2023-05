Il sogno promozione può continuare

ATLETICO GALLO

2

ATLETICO AZZURRA COLLI

1

ATLETICO GALLO (4-3-3): Andreani 7, Fabbri Francesco 7, Notariale 7, Giunti 7, Del Pivo 7,5, Di Gennaro 7, Peroni 8 (47’ st De Rose sv), Torelli 7,5, Barattini 7 (24’ st Muratori 6,5), Gaudenzi 7 (29’ st Costantini 6,5), Sciamanna 7 (44’ st Fabbri sv). All. Mariotti.

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Castelletti 6,5, Paniconi 4, Vallorani 7, Aliffi 6,5 (39’ st Romanazzo), Filipponi 6,5, Cancrini 6, Petrucci6,5, Fazzini 6, Ciabuschi 7, Gesuè 7 (35’ st Alfonsi , Del Marro 6,5 (32’ st Albanesi sv). All. Stellone.

Arbitro: Skura di Jesi.

Reti: 40 pt Gaudenzi, 9’ st Ciabuschi, 20’ st Peroni su rigore.

Note: spettatori 600 circa; ammoniti Gaudenzi, Sciamanna, Torelli, Gesuè, Petrucci; espulsi Cancrini e Barattini dalla panchina; recupero 1+5.

L’Atletico centra meritatamente la finale playoff dopo una bella partita con l’Atletico Azzurra Colli che batte ancora per 2-1, dopo il recente confronto in campionato finito con lo stesso punteggio. Gallerini privi della coppia centrale titolare Nobili-Dominici, sostituiti però alla grande da Del Pivo e Di Gennaro, mentre tra gli ospiti l’assente dell’ultimo minuto è il veloce Jallow.

Prima parte di gara di studio tra le due formazioni che non vogliono lasciare vantaggi agli avversari, tuttavia sono i locali a prendere maggiormente le redini del gioco collezionando anche parecchie azioni da angolo che comunque non producono effetti. Al 27’ ci prova Peroni in una sua classica azione che tira da 20 metri al lato del portiere ospite. Gli ospiti provano a rispondere con il temuto Petrucci che non crea grandi grattacapi alla rimaneggiata difesa del team di Mariotti. Al 40’ ci pensa Gaudenzi che su assist di Sciamanna trova un preciso diagonale che trafigge Cavalletti.

Il secondo tempo inizia con l’espulsione di Cancrini su una veloce ripartenza dell’onnipresente Torelli. Sembra fatta per il Gallo, ma Ciabuschi imita Gaudenzi e con un diagonale che bacia il palo impatta la partita. L’Atletico si scuote e guadagna due rigori, uno vanificato dal guardalinee che segnala azione di fuorigioco, il secondo su doppia conclusione di Peroni: sulla seconda Fazzini stende il numero 7 locale per il più plateale dei rigori che lo stesso Peroni realizza con freddezza. L’Azzurra Colli, nonostante l’inferiorità numerica, non demorde e sfiora il pareggio sull’asse dell’ottimo Vallorani e Ciabuschi. Finisce tra il tripudio dei locali che guadagnano una meritata finale playoff.

Diego Rugoletti