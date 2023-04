Il tecnico Bolzan: "Peccato i pochi gol segnati nel ritorno"

Mastica amaro il Valdichienti Ponte che con la sconfitta di misura, maturata tra le mura amiche, contro l’Azzurra Colli, chiude ogni discorso playoff così come una annata (manca la trasferta con l’Atletico Porto Sant’Elpidio, ndr) che tra campionato e fasi nazionali di Coppa Italia è stata caratterizzata da oltre quaranta impegni ufficiali. "Senza dubbio affrontavamo un avversario di valore – ha affermato il tecnico argentino Dario Bolzan –, ma noi dovevamo fare meglio e ci è mancata qualità, soprattutto negli ultimi 25 metri, considerando che abbiamo giocato per tutto il secondo tempo nella loro metà campo. Però il nostro problema rimane lo stesso, ovvero si fa fatica a segnare. Sinceramente sono rimasto un po’ deluso sul come abbiamo gestito la fase di finalizzazione, in cui siamo mancati palesemente, e questo mi dà fastidio perché ci credevamo e dal mio punto di vista eravamo in grado di fare meglio". Un’involuzione in zona gol certificata inoltre dai chiari numeri riferiti alla prima e seconda parte di stagione. "Abbiamo messo a segno 10 reti nel girone di ritorno, tutti su palle inattive – ha sottolineato mister Bolzan –, mentre quello di andata siamo stati capaci di chiuderlo con abbiamo 23 marcature tanto da essere il migliore attacco del torneo. Dispiace perché il lavoro svolto da ogni componente della società è stato importante. Purtroppo hanno anche pesato gli infortuni: diversi gli attaccanti che sono venuti mancare e il problema più grande che hanno creato è stato il fatto di aver limitato le rotazioni in determinati ruoli".

Diego Pierluigi