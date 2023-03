Il tecnico Medei prolunga il contratto con l’Asseco Resovia

Dalla Polonia arriva una notizia importante che riguarda Giampaolo Medei. Il tecnico maceratese ha prolungato il contratto con l’Asseco Resovia anche per la prossima stagione. Un rinnovo meritato perché Medei sta guidando il team in vetta alla difficile PlusLiga. "Sono molto felice di rimanere a Rzeszów – ha affermato Medei – e vorrei ringraziare il presidente del fatto che già a fine novembre mi sia stato chiesto di prolungare il contratto. Questo dimostra la fiducia in me e per un allenatore è molto importante. Ho deciso di rimanere un’altra stagione perché penso che l’Asseco Resovia sia uno dei migliori club d’Europa. Qui ho tutto ciò che mi serve per lavorare: mi trovo molto bene con lo staff, i giocatori, la dirigenza e soprattutto con i tifosi".

