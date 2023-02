Il tecnico Morganti: "La mia squadra non molla mai"

Questa volta il gol arrivato in piena "zona Cesarini" è valso tre punti d’oro alla Sangiustese che grazie alla zampata finale di Tomassetti è riuscita a superare di misura ed in trasferta (3-2) un Altetico Gallo duro a morire, che era inoltre stato capace, nonostante l’inferiorità numerica, di recuperare l’iniziale doppio svantaggio. "È stata – analizza il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – una gara particolare, va dato merito alla mia squadra, che dopo avere subito il 2-2 ha avuto un po’ di sbandamento, ma alla fine, è stata brava a segnare il terzo gol, frutto delle azioni create nell’ultimo quarto d’ora, un chiaro segnale di quanto ci credevano. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più rispetto alle ultime uscite e, anche se con sofferenza, abbiamo ottenuto un grande vittoria contro un avversario forte". I rossoblù non sono nuovi ad andare in rete nel recupero, tant’è che i pareggi con Porto Sant’Elpidio e Osimana sono giunti entrambi oltre il novantesimo. "Sono ragazzi che non mollano mai, adesso – afferma Morganti – bisogna lavorare sulla ricerca di un maggior equilibrio. Stiamo crescendo e posso ritenermi soddisfatto, non era facile ottenere il bottino pieno su un campo ostico come quello dell’Atletico Gallo".

Diego Pierluigi