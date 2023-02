Il tecnico Morganti: "L’episodio poteva fare la differenza"

Potevamo veramente essere pesanti per la Sangiustese i punti in palio nel derby contro il Valdichienti Ponte, finito a reti bianche dopo una sfida in cui i protagonisti principali sono stati fango e pioggia. E dire che l’occasione più ghiotta per sbloccarla è passata, a inizio ripresa, sui piedi dell’attaccante calzaturiero Tonuzi, lesto a recuperare la palla sgusciata accidentalmente dai guanti del portiere Rossi, ma meno preciso nel centrare uno specchio della porta che in quel momento era praticamente sguarnito. "E’ stata una partita difficile – ha analizzato il tecnico rossoblù Gabriele Morganti (nella foto) –, dove l’episodio avrebbe potuto fare la differenza. Per quanto ci riguarda nel secondo tempo abbiamo cercato di essere più incisivi, purtroppo non ci siamo riusciti ma ci aspettavamo che il copione della gara sarebbe stato questo. Con un campo in quelle condizioni avremmo dovuto sfruttare meglio un tiro o una giocata, ma devo dire che abbiamo fatto di tutto e la squadra ha lottato su ogni pallone. Quindi ai ragazzi non rimprovero assolutamente nulla visto l’impegno profuso. Sta di fatto che il gol non è arrivato". La classifica rimane pressoché invariata, con la zona playoff distante sei lunghezze mentre a quattro c’è quella playout. Da evidenziare però come questo pareggio allunghi una serie positiva di risultati ottenuti da capitan Iuvalè e compagni, che oramai dura dall’inizio del girone di ritorno, anche se le vittorie sono state solo due. "Però se non si vince i pareggi contano poco – ha precisato mister Morganti –. Sono contento dello spirito".

d. p.