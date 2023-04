Il tecnico Morganti sul pareggio colto contro Castelfidardo "Così abbiamo ancora 3 punti di vantaggio sugli avversari"

Sarà ancora da sudare la salvezza per la Sangiustese, reduce dal pareggio a reti bianche a Castelfidardo. "Entrambe le formazioni – ha commentato il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – hanno provato a vincere, forse l’occasione più nitida per sbloccarla l’abbiamo avuta noi con Tonuzi. Nel complesso è stata una partita in cui ce la siamo giocata a viso aperto e fino alla fine, così come gli avversari. Credo che sia un risultato importante in quanto ci consente di rimanere tre lunghezze sopra al Castelfidardo, adesso – ha sottolineato – dovremo preparare al meglio la sfida contro la Jesina, una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato se non l’orgoglio di onorarlo mentre da parte nostra c’è la volontà di chiudere il discorso salvezza prima dell’ultima giornata di campionato". I rossoblù salgono così a quota 34 punti in graduatoria, appena una lunghezza sopra le sabbie mobili dei playout così come dal Chiesanuova, ovvero proprio l’avversario in programma nell’ultima giornata del torneo. "Lavoreremo nell’ottica di recuperare forza e freschezza – ha chiosato mister Morganti – in modo da arrivare al prossimo turno nelle condizioni migliori. Sappiamo che in palio ci sarà il lavoro di un anno praticamente in novanta minuti, ecco perché sarà per noi decisiva".

Diego Pierluigi