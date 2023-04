Il tecnico ospite: "Meritavamo di più"

Il mister del Pineto Daniele Amaolo: "La squadra ci ha creduto fino alla fine, abbiamo cercato di riprenderla e il verdetto del campo risultato è positivo. Ci sono ancora due gare che sono per noi finali e dovremmo fare delle prestazioni importanti come con il Porto d’Ascoli". L’allenatore in seconda del Porto d’Ascoli Riccardo Bogliari: "L’episodio finale è un episodio da campo e ognuno fa le proprie valutazioni. Mi vorrei soffermare sulla prestazione: siamo andati sotto con la prima in classifica, loro si giocavano il campionato e noi abbiamo avuto per l’ennesima volta la forza di reagire. Quando pensano che questa squadra non ne abbia più è proprio in quel momento che tira fuori il meglio di sé. Abbiamo fatto una gran partita, siamo andati a recuperarla, poi siamo andati sopra e consentitemi di dire che forse meritavamo anche la vittoria".