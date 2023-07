Il terzino D’Benedetto torna alla Macagi Cingoli "Ho subito detto sì quando ho parlato col diesse"

A volte ritornano: anche nella pallamano. E’ il caso del terzino Piero D’Benedetto, già a Cingoli in A2 nella stagione 2021-22 quando ha segnato 203 reti che costituiscono il suo record personale. D’Benedetto, italo argentino, classe 1996, è stato ingaggiato dalla Macagi Cingoli dopo che ha fatto parte in Serie A del Secchia Rubiera. "Sono veramente lieto di essere tornato, d’altronde – ha sottolineato D’Benedetto – gli amici giocatori e la società mi hanno sempre fatto sentire di essere uno di loro. Appena il diesse Tomas Camperio mi ha interpellato proponendomi di tornare, non ho avuto la minima esitazione. Sappiamo che il campionato di A Gold è molto difficile, ma abbiamo le carte in regola per disputarlo al meglio". Perfezionato l’ingaggio di D’Benedetto, la Macagi Cingoli è in attesa di definire quello del giovane straniero che completerà l’organico a disposizione dell’allenatore Sergio Palazzi che intanto, in attesa di iniziare la preparazione collettiva, ha consigliato agli atleti di effettuare un programma di pre-rodaggio individuale.

Gianfilippo Centanni