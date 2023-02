Il testa-coda va alla Civitanovese Rifilate tre sberle al Grottammare

0

CIVITANOVESE

3

: Palanca, Ferrari (19’st Paolucci), Gibbs (46’st Franchi), Carboni, Genovese, Albertini (46’st Carfagna), Todisco (9’st De Panicis), Morelli, Pelliccetti, Pomili, Cameli (19’st Massi). All. Mariani.

CIVITANOVESE: Taborda, Foresi, Cosignani, Visciano, Ballanti, Trombetta (30’st Greco), Strupsceki (36’st Mangiacapre), Ruggeri jr (40’st Giordani), Paolucci (15’st Cipriani), Salom (7’st Galli), Wali. All. Nocera.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Reti: 10’pt Salom, 33’st Cipriani, 39’st Wali.

Note: ammoniti Foresi (C), Ruggeri Jr (C), Pomili (G), Salom (C).

La Civitanovese si aggiudica il testa-coda in casa del Grottammare e si tiene stretto il primo posto solitario in classifica. Paolucci e compagni restano così a +3 sull’Aurora Treia. Gara in cui la Civitanovese crea molto e concretizza meno di quanto avrebbe potuto. Niente da fare per il Grottammare, che si è dovuto inchinare alla formazione ospite. Partita che si mette nel verso giusto per i rossoblù già dopo dieci minuti di gioco. Sul cross di Ruggeri jr, tutta la difesa locale buca il rinvio e Salom da due passi realizza. Il Grottammare si fa vedere poco dalle parti di Taborda, al contrario degli ospiti, che spingono, ma non raddoppiano.

Nella ripresa Galli prova ad approfittare di una sbavatura locale, ma la mira è sbagliata. Tocca quindi a Wali sprecare un regalo della retroguardia ospite. Sembra una gara stregata per la Civitanovese, che però al 33’ trova il raddoppio della sicurezza con la staffilata di Cipriani. La Civitanovese ora ha la gara in pugno e al 39’ triplica con il contropiede vincente di Wali. La Civitanovese di Nocera continua a correre e resta da sola al comando della classifica del girone B di Promozione.