Il Thriatlon conquista tutti Vince Annalisa Minetti

di Barbara Palombi

Il triathlon torna protagonista sul lungomare Piermanni e accende la domenica civitanovese con la quarta edizione del "Triathlon Sprint No Draft" e "Paratriathlon Sprint", organizzato dalla società sportiva dilettantistica Civitanova Triathlon, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune. Le gare di nuoto, bici e corsa si sono svolte durante la mattinata, richiamando tanti appassionati e curiosi e più di cento atleti e paratleti che hanno colorato il lungomare sud a partire dalle 8.30, con l’avvio della competizione dal largo Melvin Jones, del circuito Ips paratriathlon, nella gara valida per il campionato nazionale della categoria. Dalle 10 invece l’apertura della competizione dei triatleti, arrivati da tutta Italia e valida per il campionato regionale. Nella categoria maschile del circuito sprint a vincere è Tommaso Giubilei, mentre Tommaso Cresta si aggiudica il secondo posto e Ivan Capone il terzo. Nella categoria femminile dello stesso circuito, ad ottenere il primo posto è Alessia Righetti, al secondo posto Giorgia Bandini e al terzo Agnese Marucci. Nel circuito Ips paratriathlon ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria maschile è Giovanni Achenza, mentre Giuseppe Romele ottiene il secondo e Fabrizio Suarato il terzo. Nella categoria femminile a vincere è la cantante Annalisa Minetti (nella foto laterale al centro in maglia bianca) che, per la prima volta ha preso parte alla competizione, mentre Myrta Pace conquista il secondo posto e Azzurra Carancini il terzo. La manifestazione è partita nella giornata di sabato, con diverse iniziative organizzate in collaborazione con la Lega del Filo d’oro, il Comitato Paralimpico e le associazioni per disabili delle Marche e ha avuto come madrina Justine Mattera. "Quest’anno abbiamo raggiunto il nostro obiettivo – spiega Marco Tarabelli, vice presidente Civitanova Triathlon –, che era quello di mostrare alla Federazione Italiana Triathlon l’impegno e la professionalità che la nostra società mette in campo in tutto ciò che fa. Il presidente della Federazione Riccardo Giubilei è venuto a trovarci complimentandosi con noi e l’amministrazione comunale si è detta pronta a sostenere i nostri progetti futuri. Ci auguriamo – conclude Tarabelli – che la manifestazione a Civitanova possa continuare a crescere sempre di più".