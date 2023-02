Il Tolentino a casa della Samb "Ci siamo preparati al meglio per sfidare un avversario forte"

Il Tolentino viene dal pareggio contro la Vigor Senigallia, vice capolista del girone; la Samb arriva dallo 0-0 contro il Pineto, leader del campionato. Oggi si ritrovano di fronte al "Riviera" per contendersi punti fondamentali in chiave-salvezza. Mister Zannini non si fida delle traversie societarie degli avversari, anzi li vede ritrovati e pronti a far bene. Pure il centrocampista cremisi Roberto Marcelli, al rientro dopo un turno di squalifica, ci va cauto: "Sappiamo bene il valore della Samb – dice – anche se la classifica non rispecchia il vero spessore dell’organico, dove ci sono giocatori esperti che hanno fatto carriere importanti. Questo però ci spaventa... È stato un motivo in più per preparare al meglio la partita; siamo consapevoli dei nostri mezzi e del lavoro svolto in settimana durante gli allenamenti. Quindi arriviamo a San Benedetto per giocarcela". Il recupero di Marcelli è fondamentale per Zannini, viste le squalifiche di tre pedine dello scacchiere ben disegnato contro la Vigor. Il tecnico cremisi deve fare delle scelte che si legano in particolare alla regola degli under, dal momento che i tre ragazzi appiedati dal giudice sportivo sono tutti "fuoriquota": Nagy e Salvatelli sono del 2001, mentre Massarotti è del 2002. Due under già navigati come Stefoni (2003) e Lattanzi (2004) saranno riconfermati; due saranno scelti nella terna composta da Di Biagio (2004), Moscati (2003) e Nacciarriti (2003).

Possibile formazione: Gagliardini, Di Biagio, Stefoni, Zeetti, Rozzi, Gori, Marcelli, Lattanzi, Tizi, Vitiello, Moscati.

m. g.