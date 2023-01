Il Tolentino cade nella ripresa Di Nardo fa felice la Vastese

VASTESE

2

TOLENTINO

0

VASTESE: Del Giudice 6,5, Minchillo 6, Montebugnoli 6,5, Maiorano 6, Altobelli 6, D’Angelo 6,5, Nacci 6,5 (41’st Sansone SV), Bracaglia 6, Di Nardo 7,5, De Cerchio 6 (29’st Sandomenico 6), Menna 6,5 (27’st Frangella 6). A disposizione: Salvati, Romano, Gomes, Tracchia, Martiniello, Busetto. All.: Lucarelli 7.

TOLENTINO: Gagliardini 6, Stefoni 5,5, Lattanzi 6, Zeetti 5,5, Gori 5,5 (17’st Pallecchi 6), Nagy 5,5 (47’st Salvatelli sv), Massarotti 6, Papaserio 6 (24’st Mataloni 5,5), Vitiello 5,5, Tizi 5,5, Brondi 6 (43’st Marcelli sv). A disposizione: Giorgi, Ciottilli, Corrado, Moran Blanco, Nacciarriti. All.: Mattoni 5,5.

Arbitro: Nicolò Zammarchi di Cesena.

Reti: 2’st e 48’st Di Nardo

Ammoniti: Nacci, Vitiello, Tizi, Frangella, Bracaglia.

Si apre con un’altra sconfitta il nuovo anno del Tolentino, battuto 2-0 in casa della Vastese. I cremisi restano così inchiodati all’ultimo posto in classifica non riuscendo a trovare l’agognata svolta stagionale. È una battuta d’arresto pesante perché arrivata da una diretta concorrente.

In avvio l’allenatore Mattoni punta subito sul neo arrivato Papaserio, che completa il reparto mediano con Lattanzi, Massarotti, Gori e la seconda new-entry Brondi. Dopo il calcio d’inizio i ritmi sono subito alti, con le squadre che si affrontano a viso aperto: il Tolentino parte bene, ma Lattanzi non trova lo specchio della porta da buona posizione. La Vastese replica più tardi con Di Nardo, ma Gagliardini è reattivo e sventa la minaccia. Al 20’ l’occasionissima capita sulla testa di Tizi, ma il capitano manda clamorosamente a lato a tu per tu con De Giudice sugli sviluppi di un corner. Al 32’ arriva la replica della Vastese: ottimo spunto di De Cerchio, che al momento della conclusione è però poco preciso e grazia i cremisi.

Nella ripresa, dopo un primo tempo pieno di occasioni da entrambe le parti, è fatale l’approccio al Tolentino. È infatti la Vastese a cambiare passo, trovando l’immediato vantaggio: al 47’ Di Nardo anticipa tutti sull’angolo di Maiorano, insaccando l’1-0. Il Tolentino prova a reagire con ardore, ma le occasioni latitano e la confusione tra gli ospiti aumenta di minuto in minuto. La Vastese amministra bene la superiorità nel punteggio, chiudendo prontamente i varchi. L’allenatore Mattoni prova a cambiare le carte in tavola inserendo Pallecchi, ma nel finale la musica non cambia. Con il Tolentino riversato avanti, al 94’ arriva il raddoppio della Vastese che chiude i giochi: ancora Di Nardo si conferma letale, segnando la doppietta.

Termina così 2-0 per la Vastese, che si assicura un successo prezioso anche in termini di doppio confronto nella sempre più delicata corsa per la salvezza. Il Tolentino ora è atteso dalla delicatissima sfida contro il Termoli, snodo cruciale per le speranze di risalita.