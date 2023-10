Il Tolentino cerca il riscatto: Moscati: "Valori tecnici verranno fuori"

Tolentino a caccia di riscatto nella sfida esterna col Chiesanuova (stadio di Villa San Filippo, ore 15). Ma il derby è per definizione una sfida ricca di insidie, aperta sempre a ogni risultato. "Ci aspetta una partita difficile", dice il giovane attaccante Davide Moscati, uno dei pochi under cremisi rimasti a Tolentino dopo la retrocessione dalla serie D. "Il Chiesanuova – sottolinea – ha altrettanta fame di punti, avendo già subito due sconfitte come noi. E quindi bisognerà lottare su ogni pallone fino all’ultimo cercando di non commettere errori. In settimana ci siamo allenati bene, con la testa giusta, per cercare di capire cosa non ha funzionato nelle precedenti prestazioni. Il gruppo è sempre più affiatato e concentrato sull’obiettivo. Credo che la squadra sia forte, e alla fine questi valori tecnici verranno fuori". Moscati, che domenica col Castelfidardo è partito titolare, spera di poter dare il suo contributo anche in questa stagione: "Ho scelto di restare, sto bene sia fisicamente che mentalmente, e cerco sempre di dare il massimo per la maglia cremisi. Certo, già abbiamo visto le difficoltà di un campionato molto equilibrato, dove ogni gara è davvero tosta. Poi ci sono tanti derby, in cui può succedere sempre di tutto. Bisogna restare quindi sempre molto attenti e concentrati, evitando di commettere errori, perché alla prima occasione l’avversario è pronto a colpirti". Insomma, un Moscati pronto di nuovo a gettarsi nella mischia, anche per segnare la sua prima rete stagionale in campionato. Vedremo se mister Buratti lo utilizzerà pure contro il Chiesanuova. Mancherà in ogni caso lo squalificato Bracciatelli, così come non ci sarà il difensore Mistura che ha lasciato il gruppo nei giorni scorsi per accasarsi altrove. Diverse possono essere le soluzioni tattiche e gli interpreti in campo, vista la rosa di valore allestita dal Tolentino.

