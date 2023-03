"Il Tolentino crede nella salvezza Diamo continuità ai risultati"

Tolentino-Chieti è la sfida di domenica al "Della Vittoria". Entrambe sono reduci da un pareggio: gli abruzzesi hanno fermato sullo 0-0 la capolista Pineto, mentre i cremisi hanno imposto l’1-1 al Cynthialbalonga. Per la sfida con gli abruzzesi mister Zannini recupera gli squalificati Stefoni e Pallecchi, i quali hanno buone chances di partire titolari. "Siamo carichi, e lo dobbiamo essere per forza, visto che da qui alla fine del campionato ci restano otto finali da disputare con la massima determinazione – dice il difensore Mattia Stefoni – anche perché la salvezza per noi non è un’utopia: ci crediamo e vogliamo raggiungerla. Dopo due risultati utili, fra cui la prima vittoria casalinga della stagione, il nostro morale è salito e stiamo recuperando anche qualcuno degli acciaccati. È importante sia in partita sia negli allenamenti". Poi Stefoni si sofferma sul Chieti, un avversario da non sottovalutare. "Ci troveremo ad affrontare una squadra che non molla mai, lo abbiamo visto pure domenica scorsa contro Pineto. Il Chieti gioca in modo aggressivo, ha elementi di un certo carisma e non si sente affatto salvo. È vero che occupa una posizione di metà classifica, ma non vuol scivolare in zona play out, quindi darà il massimo per tornare a casa con un risultato positivo. Noi dovremo avere più fame di loro".

L’allenatore Zannini, intanto, predica positività e invita costantemente il gruppo a non mollare. "Come dice il mister – conclude Stefoni – se non diamo continuità ai risultati, abbiamo fatto ben poco. Contro il Montegiorgio, nell’ultima gara disputata in casa, abbiamo vinto e vogliamo ripeterci per i tifosi, oltre che per noi stessi".

Nel frattempo, alla vigilia del match interno col Chieti, una bella notizia ha contribuito a rasserenare ulteriormente l’ambiente cremisi. Si è laureato, infatti, in Scienze motorie l’attaccante Domenico Vitiello, conseguendo il titolo accademico con 109 su 110 all’università San Raffaele di Roma. Ha discusso una tesi sulla "match analysis" nel mondo del calcio e ha dedicato la laurea ai genitori, "perché è a loro che devo questa soddisfazione", ha dichiarato bomber Vitiello a margine della cerimonia di proclamazione. Insomma, è arrivato per lui – dopo il rigore segnato nella tana del Cynthialbalonga – il gol più pesante della stagione. E chissà che non sia foriero di altre importanti marcature per il Tolentino. Contro il Chieti l’allenatore Zannini potrebbe schierarlo nuovamente al centro dell’attacco – vista l’assenza dello squalificato Moscati – affiancandogli la coppia Tizi-Pallecchi o Tizi-Lattanzi. Ma è presto fare previsioni sulla formazione perché ci sono ancora alcuni elementi in fase di recupero post infortunio, come ad esempio Marcelli e Zeetti.

m. g.