"Il Tolentino crede nella salvezza Faremo di tutto per battere Chieti"

Oggi al "Della Vittoria" (fischio d’inizio alle 14.30) c’è in palio una grossa fetta di salvezza. Il Tolentino riceve il Chieti, entrambe le squadre inseguono la vittoria per salire in classifica generale. Sulla sponda cremisi, l’allenatore Zannini recupera gli squalificati Pallecchi e Stefoni, ma deve rinunciare a Gori e Moscati, appiedati dal giudice sportivo. Inoltre non arrivano buone notizie dall’infermeria, dove stazionano – in attesa di un definitivo recupero – i vari Zeetti, Marcelli e Brondi, più alcuni under. Dunque, ancora una volta problemi di formazione per il Tolentino. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico: in difesa potrebbero giocare Nagy e Stefoni al centro, Lattanzi a destra e Salvatelli a sinistra, mentre a centrocampo dovrebbero schierarsi Massarotti, Rozzi e Papaserio. Infine, in avanti troverebbero spazio Tizi, Pallecchi e Vitiello. Ma è solo un’ipotesi perché è disponibile anche Mataloni, sempre titolare nelle ultime uscite.

Dall’altra parte, invece, il Chieti allenatoda Chianese dovrà fare a meno del suo... Vitiello: il portiere si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e starà fermo ai box per qualche settimana. Al suo posto è arrivato nei giorni scorsi Piarulli. L’allenatore ospite, però, pensa soprattutto a come ritrovare la via del gol, dopo i risultati poco soddisfacenti arrivati contro Termoli, Notaresco e Montegiorgio. Il reparto offensivo è un po’ la nota dolente delle due formazioni, che hanno realizzato finora soltanto 20 gol: un dato da zona retrocessione. Solamente Montegiorgio e Notaresco hanno fatto peggio dei cremisi e dei teatini. Il tecnico Chianese punta molto su Bordon: lo sloveno che è rimasto in panchina contro Florida e Pineto, ma che può essere la carta in più in questo finale di stagione. "Sarà una partita molto calda – ha ribadito ieri il difensore Mattia Stefoni ai microfoni dei cronisti – e molto dipenderà dai singoli duelli, che dobbiamo assolutamente vincere a tutto campo. Sono sicuro che la nostra squadra darà il massimo, fino all’ultimo istante del match, per conquistare l’intera posta in palio".

Nel frattempo ieri si sono disputati due anticipi. Il Montegiorgio ha pareggiato 0-0 sul campo del Porto D’Ascoli e quindi ha fatto un passo avanti nella zona play off. Il Team Nuova Florida, invece, ha vinto 2-0 in casa dell’Avezzano, ma entrambe le squadre sono fuori dai giochi-salvezza.

Possibile formazione del Tolentino: Gagliardini, Lattanzi, Nagy, Stefoni, Salvatelli, Rozzi, Papaserio, Massarotti, Tizi, Vitiello, Pallecchi.

m. g.