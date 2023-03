Il Tolentino di scena a Notaresco Vincioni: "Faremo una grande prova"

Notaresco-Tolentino: oggi alle 14.30 scendono in campo le due "Cenerentole" del girone per giocarsi le residue speranze di agguantare i playout e offrirsi una chance di salvezza post "regular season". Tre punti dividono le rivali, con i cremisi attardati in fondo alla graduatoria. "La squadra – dice Vittorio Vincioni, team manager del Tolentino – sta dando il massimo, come ha sempre fatto dall’inizio della stagione, e ha preparato al meglio la sfida col Notaresco. Sono convinto che faremo una grande prestazione per tornare a casa con i tre punti: vogliamo dedicarli alla città e ai tifosi, che hanno sempre continuato a sostenerci con il cuore e la passione per la maglia cremisi. È vero, siamo ultimi in classifica, ma non meritiamo questa posizione, perché la squadra ha tenuto testa a tutti gli avversari e spesso per inesperienza non è riuscita a raccogliere un risultato positivo".

La formazione cremisi parte stamattina alla volta dell’Abruzzo, dopo la consueta rifinitura del sabato mattina. "Contro il Notaresco recuperiamo Gori e Moscati dopo la squalifica; rientra nel gruppo anche il portiere Giorgi, lasciandosi alle spalle l’infortunio. Verrà con noi pure il centrocampista Marcelli, ma le sue condizioni fisiche non sono al meglio". Sul suo impiego mister Zannini, sentito lo staff sanitario, deciderà all’ultimo momento. Restano fuori rosa Zeetti e Brondi. Quali scelte farà il tecnico del Tolentino per questa gara che è, di fatto, la "finale delle finali"? Nel suo 4-3-3 potrebbe riproporre lo stesso undici schierato domenica contro il Chieti oppure potrebbe riproporre l’under Moscati in avanti al centro dell’attacco, defilando Vitiello sull’esterno del fronte offensivo. In questo caso andrebbe, almeno inizialmente, in panchina l’attaccante Pallecchi. Ciò libererebbe un posto in retrovia, sulla fascia sinistra, per Mataloni, che un "over". Staremo a vedere. Possibile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Salvatelli, Rozzi, Stefoni, Nagy, Massarotti, Papaserio, Vitiello, Tizi, Moscati.

m. g.