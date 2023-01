Il Tolentino fa visita al Fano "Voglio una squadra determinata"

Neve permettendo, il Tolentino affronta oggi la trasferta di Fano. "È piovuto, non sono previste forti nevicate", dicono dalla sponda adriatica: "Si giocherà regolarmente, anche se il campo sarà allentato". Dunque, un derby ad altissimo contenuto agonistico, fra squadre "assetate di punti", come ha detto in settimana l’ex tecnico cremisi Andrea Mosconi. Il Tolentino di Gianfranco Zannini è reduce dal pareggio interno col Termoli e cerca continuità di risultati per abbandonare l’ultimo posto della classifica. Dall’altra parte trova un Fano ferito e a caccia di riscatto. "Giocheremo contro una formazione forte, gasata dal successo di domenica scorsa in casa della leader Pineto – dice l’allenatore Zannini – e quindi vedremo gli avversari con il morale a mille. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, ma in mezzo al campo dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo in corpo. È necessario affrontare la sfida con la massima determinazione possibile perché solo così potremo tornare a Tolentino con un risultato positivo". Zannini avrà ancora problemi di formazione. Mancano all’appello gli infortunati Zeetti e Tizi. In compenso rientra il centravanti Vitiello. "In settimana la squadra ha lavorato bene e sono sicuro che tutti daranno il massimo", aggiunge Zannini. Poi chiosa: "Per la formazione ho un paio di dubbi". Vedremo quali saranno le scelte del mister che dovrebbe confermare il 4-3-3 visto col Termoli. Uno scacchiere tattico utile alla "causa": ormai il Tolentino deve tentare il "tutto per tutto" in ogni gara del girone di ritorno; restano solo "finali" da vincere per cercare punti che possano almeno riportare la squadra in zona playout. In difesa potrebbe giocare il giovane Di Biagio al centro con Nagy oppure Stefoni centrale e Massarotti laterale; in avanti accanto a Vitiello, dovrebbero essere confermati Lattanzi e Pallecchi. Intanto rinviata Vastese-Porto D’Ascoli e spostata Montegiorgio-Cynthialbalonga a mercoledì.

m. g.