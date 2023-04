Il Tolentino ferma la corsa della leader Pineto

Pineto

0

Tolentino

0

: Mercorelli; Pica (21’ st Milani), Di Filippo, Lucarini; Della Quercia, Minincleri (39’ st Piccioni), Lo Sicco, Traini (25’ st Braghini), Capaldo; Njambè, Emili. A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Croce, Pierdomemico, Di Sabatino. Allenatore: Amaolo.

TOLENTINO: Gagliardini; Di Biagio, Nagy, Stefoni; Lattanzi, Papaserio, Gori (3’ st Massarotti), Rozzi, Mataloni (23’ st Giuli, 6); Tizi 6.5 (34’ st Moscati), Pallecchi (46’ st Nacciarriti). A disposizione: Conforti, Piermartiri, Moran Blanco, Salvatelli, Bruffa. Allenatore: Zannini.

Arbitro: Martino di Firenze.

Note. Spettatori 500. Ammoniti: Traini, Gori, Nagy, Giuli, Pallecchi. angoli: 10-3. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

Un punto che offre ancora una speranza di salvezza alla squadra cremisi. Il Tolentino, al termine di una partita gagliarda contro la prima della classe, impone il pareggio (0-0) al Pineto, ed ora la formazione di Zannini si giocherà tutto nelle ultime quattro partite di campionato. Meglio i locali nel primo tempo, nonostante la lunga sequela di assenze, tra infortunati e squalificati. Adriatici che con Traini prendono l’incrocio dei pali dopo 10’ di gioco e sprecano, alcuni minuti dopo, un’altra ghiotta occasione nell’area piccola con Njambè, che non sfrutta a dovere il recupero di una palla vagante in area di Lo Sicco. Il Tolentino si scuote, conquista due angoli consecutivi, si protrae in avanti ma è ancora il Pineto a controbattere con lo stesso Njambè, il cui tiro dal limite, al 34’, dalla catena di destra, si perde di un nulla sul fondo. Dopo un tentativo di Pellecchi ed un altro di Gori, con palla in entrambi i casi sopra la traversa, il Pineto ha la possibilità per passare in vantaggio. È il 42’: l’arbitro concede la massima punizione per l’atterramento in area di Di Filippo, sul dischetto a tirare di sinistro è Minincleri ma Gagliardini riesce a sventare il tentativo indovinando l’angolo e parando bene.

Nella ripresa è ancora il Pineto a fare la voce grossa: Njambè per Emili che schiaccia di testa ma è ancora Gagliardini a negargli la gioia del gol. Tolentino pericolosissimo al 9’ con Mataloni, il cui sinistro diagonale dal limite dell’area sinistra viene intercettato da Mercorelli. Il Pineto spinge nell’ultimo quarto d’ora alla ricerca del gol del vantaggio: al 27’ tentativo del neoentrato Milani, con palla alta sopra la traversa; alcuni minuti dopo è invece Emili, con un gran tiro a lato a sfiorare la marcatura. Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, il Tolentino si fa notare con Massarotti, il cui tiro su punizione viene deviato in angolo dall’estremo difensore locale. Alla fine è partita a reti bianche.