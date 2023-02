Il Tolentino sfida il Senigallia "Non vogliamo fallire il derby"

È il giorno del derby Tolentino-Senigallia, una gara che riporta sulla piazza cremisi l’ex allenatore Aldo Clementi, il quale sta facendo davvero un ottimo campionato – la Vigor è seconda, domenica ha battuto la capolista Pineto – a conferma del suo spessore tecnico e umano. I padroni di casa non giocano da due settimane, a seguito del rinvio per neve della gara esterna col Vastogirardi, e quindi hanno un grande desiderio di tornare in campo per i tre punti. In casa, peraltro, non hanno ancora mai vinto. "Arriva una grande squadra – dice l’attaccante Domenico Vitiello – ma abbiamo preparato il match nel modo giusto, avendo avuto più tempo per concentrarci sulla sfida. Si tratta di un derby parecchio sentito, non vogliamo fallire. Senigallia ha giovani importanti in avanti e giocatori piuttosto esperti sia in retrovia sia a centrocampo. Inoltre arrivano carichi dopo il successo sul Pineto. Di conseguenza dovremo affrontarli col piglio giusto perché vogliamo conquistare la nostra prima vittoria casalinga". Fin qui Vitiello, che in attacco dovrebbe giocare in coppia con l’under Davide moscati (2003). A supporto ci sarà Tizi, mentre a centrocampo l’allenatore Zannini è chiamato a sostituire lo squalificato Marcelli. Probabilmente la scelta cadrà su Rozzi, spostato dalla difesa (dove ha giocato un’ottima gara, come centrale, contro la Matese) e affiancato a Gori e Massarotti. In retroguardia rientrano Nagy e Stefoni, anche se per la regola degli under la fascia destra potrebbe essere di nuovo affidata al giovane Lattanzi (2004). Ma il condizionale, come sempre, è d’obbligo perché Zannini non si sbilancia sull’undici titolare, avendo a disposizione più di una carta da giocare.

Possibile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Salvatelli, Gori, Nagy, Zeetti, Massarotti, Rozzi, Vitiello, Tizi, Moscati.

m. g.