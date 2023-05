Il Tolentino spera ancora Il Porto d’Ascoli si arrende

porto d’ascoli

1

tolentino

2

(4-3-3): Testa 6 (1’ st Finori 6); Zoboletti 6, Sensi 6, Rovinelli 5.5 (1’ st Passalacqua 6), Petrini 6; Pasqualini 6 (14’ st Battista 6), Evangelisti 6, Rossi 5.5 (34’ st Buonavoglia sv), Clerici 7 (19’ st D’Alessandro 6); Napolano 6, Spagna 6. A disp. Verdesi, Curzi, Cudini, Sowe. All. Ciampelli.

TOLENTINO (4-3-3): Gagliardini 8; Massarotti 6.5, Stefoni 6.5, Nagy 7, Lattanzi 6.5; Marcelli 6.5, Gori 6.5, Papaserio 6.5; Tizi 6.5, Vitiello 7.5, Moscati 6.5. A disp. Giorgi, Di Biagio, Ciottilli, Blanco, Piermartini, Corrado. All. Zannini.

Arbitro: Giannì della sezione di Reggio Emilia.

Reti: 10’pt Vitiello, 32’ pt Clerici, 21’st Vitiello

Note. Spettatori 300 circa; espulsi i dirigenti Marucci e Covarelli; ammoniti: Rovinelli, Vitiello, Marcelli, D’Alessandro, Rossi, Lattanzi; angoli: 4-0; recupero 5’+5’.

Il Tolentino ultimo in classifica compie l’ennesimo miracolo, battendo il Porto d’Ascoli grazie a due calci da fermo messi a segno da Vitiello e al portiere Gagliardini che si mostra in campo una vera e propria saracinesca. La compagine del presidente Massi, dopo l’ennesima caduta con l’ultima della classe deve dire addio ai sogni playoff con grande rammarico della società, mentre è orgoglioso dei suoi il numero uno del club cremisi Marco Romagnoli per continuare a regalare una speranza a società e tifosi.

Cronaca. Al 9’ Napolano ci prova ma Gagliardini è bravo a respingere con i pugni. Un minuto dopo il Tolentino passa in vantaggio con una pennellata su punizione di Vitiello che trafigge Testa. Al quarto d’ora Nagy manda fuori a fil di palo. Al 32’ il Porto d’Ascoli aggancia il pari: Napolano la mette in mezzo per Clerici che di mancino da dentro l’area batte Gagliardini. Al 44’ ancora Nagy sfiora la traversa e manda sul fondo; nell’azione viene colpito in testa e viene medicato, nella stessa anche Testa si fa male e viene sostituito nella ripresa dal portiere under Finori, fuori anche Rovinelli per Passalacqua.

Al 47’ Clerici serve Rossi che prova la conclusione, ma Gagliardini dice no. Pochi minuti più tardi miracolo del numero uno cremisi su una botta di Evangelisti. Al 58’ ci prova Vitiello, bravo Finori a bloccare. Al 63’ punizione di Napolano su cui arriva Zoboletti, ma uno strepitoso Gagliardini respinge il cuoio. Al 65’ Nacciarriti manda alto di poco. Al 73 ci prova Battista servito da Rossi, ma la difesa spazza in corner. Al 76’ arriva il gol vittoria del Tolentino: punizione dal limite, si incarica ancora del tiro Vitiello che gonfia nuovamente la rete. Al 82’ Gagliardini dice ancora no a capitan Napolano che ci prova dall’area e al 85’ ancora un miracolo dell’estremo difensore ospite ancora sul numero dieci che a tu per tu colpisce di testa. Pochi minuti dopo Gagliardini si supera ancora deviando in corner una gran botta di destro di Spagna. Al 92’ l’ultima azione della gara con Buonavoglia che spara alto.