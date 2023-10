Il Tolentino stecca, Jesina rilancia: vittoria a Tolentino

0

JESINA

1

: Orsini, Salvucci (15’ s.t. Balloni), Tomasetti, Mercurio (17’ s.t. Nasic), Marchesan, Greco, Petrucci, Frulla, Bracciatelli (30’ s.t. Verdesi), Borrelli (15’ s.t. Sejfullai), Moscati. A disp: Novi, Orazi, Cisternino, Mazzieri, Storani. All. Ionni.

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Garofali (4’ s.t. Zagaglia), Capomaggio Thiago, Lucarini, De Stefano (25’ s.t. Capomaggio Polo), Zandri, Trudo (32’ s.t. Cordella), Nazzarelli, Re. A disp: Sansaro, Mazzarini, Dentice, Brega, Ciavarella, Marcucci. All. Strappini.

Arbitro: Matteo Pigliacampo di Pesaro.

Rete: 10’ st Trudo.

Note: ammoniti Marchesan, Grillo, Giovannini, Bracciatelli, Nasic, Greco, Capomaggio, Cordella. Espulso Nasic. Spettatori: 500 circa.

Partita che mette in palio punti fondamentali per le ambizioni di Tolentino e Jesina: alla fine sono i leoncelli a portare a casa i tre punti. Il primo squillo del match è per gli ospiti all’8’ con un diagonale di Nazzarelli, risponde però attento Orsini sul primo palo. Ancora ospiti che insistono con il colpo di testa del capitano Trudo: la palla che termina larga di poco. Primo tempo che scorre senza altre occasioni rilevanti con parecchi duelli a centrocampo. Ripresa che inizia con i padroni di casa più aggressivi. Sono però gli ospiti a portarsi in vantaggio, al 10’ con un’azione personale di Trudo che salta un paio di difensori cremisi e conclude con un sinistro rasoterra dal limite dell’area, infilando Orsini sul primo palo. Il Tolentino prova in tutti i modi a cercare la rete del pareggio alzando il baricentro. La grande occasione arriva al 37’ su calcio di punizione dal limite con Petrucci, ma è attento Pistola ad alzare con i pugni in calcio d’angolo. La Jesina va a un passo dal raddoppio su uno svarione della difesa del Tolentino, con Cordella che a tu per tu con Orsini non riesce a segnare per la bravura del numero uno cremisi. Il Tolentino resta in 10 nel finale per l’espulsione di Nasic per un fallo di reazione. Tre punti fondamentali per gli uomini di Strappini che nel complesso hanno meritato, giocando una partita ordinata in fase difensiva. Ionni (vice di mister Buratti squalificato): "Peccato per il risultato, perché poteva essere una partita da pareggio. Abbiamo provato a riprenderla ma non ci siamo riusciti". Strappini: "Vittoria fondamentale per l’ambiente, che ci dà fiducia in vista dei prossimi impegni".