Il Tolentino tenta il tutto per tutto C’è solo da vincere e sperare

Al "Riviera delle Palme" il Tolentino si gioca col Porto D’Ascoli le ultime chanches per raggiungere i playout. Deve solo vincere, un imperativo categorico! E lo deve fare contro una squadra che, al tempo stesso, vuole i tre punti per poter sperare ancora nei playoff. Dunque, opposti obiettivi per una sfida da tripla, anche se il pareggio – alla fine – non serve al Tolentino e non basta al Porto D’Ascoli. "Finché la matematica ce lo consente – spiega il centrocampista cremisi Roberto Marcelli – è giusto crederci. Scendiamo in campo per vincere, così pure faranno gli avversari. Vedremo alla fine chi farà meglio...". Marcelli, uno dei punti cardine del centrocampo del Tolentino, poi aggiunge: "Abbiamo preparato la gara a dovere, senza risparmiarci in allenamento, come abbiamo sempre fatto dall’inizio della stagione. Pure questa volta avremo assenze per squalifica: una costante del campionato, assieme alla serie di infortuni che si sono, via via, susseguiti. Chi va in campo, comunque, dà sempre il massimo e quindi affronteremo il Porto D’Ascoli carichi come vuole l’importanza del match. Io sto bene, cercherò di fare la mia parte nel migliore dei modi".

Infine, una battuta sul Pineto che oggi, salvo clamorose sorprese, vincerà il campionato: "Credo che se lo meriti, è stato sempre in testa. Parliamo di una formazione molto ben attrezzata, penso che sia giusto che vincano loro". L’allenatore cremisi Zannini deve fare a meno degli squalificati Rozzi e Pallecchi. Rientra Di Biagio. Da valutare le condizioni di Vitiello in avanti; se non dovesse farcela dal primo minuto, potrebbe giocare Mataloni come esterno sinistro offensivo. In difesa, invece, Nagy (autore, domenica scorsa, di uno dei gol più straordinari della stagione) dovrebbe far coppia – al centro – con l’altro under Stefoni. Probabile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Massarotti, Stefoni, Nagy, Gori, Marcelli, Papaserio, Moscati, Tizi, Vitiello.

m. g.