Il ’Toro’ fa piangere la sua Jesi. Alessandroni dà il derby all’Osimana

Osimana

2

Jesina

1

OSIMANA: Piergiacomi, Paccamiccio (11’ st Falcioni), Mosquera, Borgese (11’ st Triana), Patrizi, Micucci, Bugaro (28’ st Pasquini), Bambozzi, Tittarelli, Buonaventura (45’ st Mercanti), Alessandroni (40’ st Bellucci). A disp.: Santarelli, Labriola, Montesano. All. Aliberti.

JESINA: Pistola, Grillo (26’ st Nazzarelli), Baah Donkor (33’ st De Stefano), Zandri, Capomaggio T., Lucarini, Ciavarella (26’ st Marcucci), Zagaglia (38’ pt Capomaggio P.), Cordella, Belkaid, Giovannini (40’ st Ottavianoni). A disp.: Sansaro, Mazzarini, Brega, Marcucci, Pesaresi. All. Strappini S.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 38’ pt e 23’ st (rig.) Alessandroni, 44’ pt Belkaid.

Note: espulso Paccamiccio per proteste (direttamente dalla panchina) al 35’ st. Ammoniti Cordella, Micucci, Belkaid, Zandri, Alessandroni, Falcioni e Santarelli (dalla panchina).

L’Osimana fa suo il derby sempre sentito contro la Jesina. Ed è ancora Lorenzo Alessandroni il grande protagonista al Diana. Dopo la sforbiciata spettacolare di due settimane prima contro il Castelfidardo servita per il pari, ieri il Toro di Jesi sigla una doppietta proprio alla ‘’sua’’ Jesi salendo in vetta e a quota 7 della classifica dei bomber dell’Eccellenza. Un gol per tempo, regalando spettacolo anche fuori dal rettangolo verde. Dopo il primo gol corre e scavalca la recinzione salendo in tribuna per baciare la sua fidanzata. Nel secondo gol si contiene chiedendo scusa ai tifosi jesini per l’esultanza alquanto ‘’accesa’’ della prima rete.

E’ sempre il bomber di casa comunque il protagonista, con entrambe le reti di destro, dopo essersi divorato una grande occasione al 19’ quando colpisce la parte alta della traversa, di testa, a porta vuota. Poco male per i senzatesta che - per la prima volta in stagione in campionato - giocano bene, creando varie palle gol e alla fine conquistano bottino pieno. I locali nel primo tempo sfiorano il gol con Buonaventura (colpo di testa di poco fuori) e Patrizi (a lato). La Jesina non sta a guardare: anche per i leoncelli una traversa (Cordella) dopo un colpo di testa di Lucarini deviato da Piergiacomi. Nel finale della prima frazione due reti. Alessandroni, su verticalizzazione di Buonaventura, va via di forza sulla destra e poi fa partire un destro angolato infilando Pistola. Il pari di Belkaid con una traiettoria beffarda su calcio piazzato.

Nella ripresa Giovannini tenta dalla distanza (a lato). Dall’altra parte Bugaro su punizione costringe Pistola alla deviazione in angolo e sul corner capitan Patrizi di testa non inquadra la porta. Tittarelli trova il gol con un bel destro a giro, ma la bandierina dell’assistente è già alzata per un fuorigioco. Al 21’ l’episodio che decide la sfida con Triana che anticipa tutti dentro l’area venendo atterrato. Alessandroni di potenza segna il rigore per il 2-1 che non cambierà più fino al triplice fischio. Il forcing dei biancorossi non produce gli effetti sperati. Il derby sorride ai "senzatesta".