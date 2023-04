Il Trastevere ultimo treno per la salvezza del Tolentino

Termina con il match casalingo contro il Trastevere (ore 15) una delle settimane più brutte della stagione del Tolentino: prima il pesante 3-0 subito ad Avezzano, poi la scomparsa dell’amato vicepresidente Mario Lazzari. Un lutto che ha segnato tutto l’ambiente calcistico cremisi, ancora profondamente addolorato per la perdita di un grande punto di riferimento sia in società, sia a livello di gruppo. In questo clima di mestizia la formazione di mister Zannini è chiamata a onorare fino in fondo il campionato e a cercare di evitare, se non altro, di chiudere la stagione in ultima posizione. Fino alla vigilia della trasferta in Abruzzo, in casa dell’Avezzano, i cremisi si sono sempre detti convinti di potercela fare e di voler lottare per i play out finché la matematica non li avesse condannati.

Ora, con sole tre partite al termine della stagione, le speranze si sono ridotte, anche se la situazione in fondo alla classifica è cambiata poco. In ogni caso la parola d’ordine resta soltanto una: vincere. L’avversario di turno però è uno dei più temibili del girone. Trastevere, infatti, vanta 58 punti e, dopo il successo di domenica scorsa contro la capolista Pineto, ha già centrato matematicamente i playoff per il sesto anno consecutivo. All’andata – nell’impianto che si trova all’interno del parco cittadino di Villa Doria Pamphilj (dove, secondo la tradizione, si giocò la prima partita di calcio a Roma nel 1892) – il Tolentino vinse per 2-1. Un risultato che lascia ben sperare. Mister Zannini recupera, dopo un turno di squalifica, il difensore centrale Nagy, ma la linea arretrata perde stavolta il giovane Di Biagio, appiedato dal giudice sportivo. Sono in forse, per guai fisici, Salvatelli, Gori e Vitiello. Dunque, cremisi ancora in emergenza.

Possibile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Mataloni, Stefoni, Nagy, Rozzi, Marcelli, Papaserio, Tizi, Massarotti, Vitiello.

m. g.