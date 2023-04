Il Trodica riapre i giochi "I playoff sono più vicini"

È stata firmata dal Trodica la vittoria copertina del turno, un brutto pesce d’Aprile per i sogni di primato dell’Aurora. L’1-0, seconda vittoria di fila con Lelli in panchina, ha messo fine alla lunga imbattibilità dei treiesi che era iniziata proprio all’andata (1-0) e quindi durava da ben 16 incontri! Inoltre ha riaperto i giochi per i playoff, perché ha ridotto il margine dell’Aurora Treia sull’Atletico Centobuchi terzo, sempre consistente (10 punti) ma pure con una gara giocata in più. Vero che la sfida del "San Francesco" si stava incanalando sulla parità, però il Trodica aveva saputo creare di più ed è stato premiato. "Il risultato non fa una piega – afferma il laterale Alessandro Frinconi - abbiamo meritato. Una delle vittorie più belle fatte in casa in questa stagione". Era una sorta di ultima spiaggia per voi (Trodica ora è quarto da solo a-3 dall’Atletico Centobuchi)? "Beh era fondamentale, tutto il girone faceva il tifo per noi". Non è che un successo così crea dei rimpianti per quello che poteva essere e non è stato? "Sappiamo di aver perso qualche punto di troppo e vogliamo rimetterci in piedi centrando i playoff". Le due punte, lei abbassato a terzino: cosa sta dando tatticamente e nella gestione Lelli? "Mi conosce perché mi ha avuto ad Ancona, il mister sta lavorando tanto sull’organizzazione".

Andrea Scoppa