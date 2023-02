1

TRODICA

1

: Ginestra, Girolamini, Merli, Gubinelli (28’st Kakuli), Zappasodi, Ferretti, Aquila, Scotini, Papa, Pettinelli (14’st Rango), Chornopyshchuk (32’st Bartilotta). All: Ciattaglia.

TRODICA: Fatone, Ciccalè, Berrettoni, Porfiri, Monserrat, Perfetti (16’st Gambacorta), Frinconi, Moriconi (28’st Cartechini), Cingolani (39’st Pantone), Zandri, Ciccarelli. All: Busilacchi.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 9’ Cingolani, 11’st Chornopyshchuk.

Note: ammoniti Ferretti, Porfiri, Zandri, Gambacorta, Kakuli, Scotini.

La partita si mette quasi subito in salita per il Matelica costretto a rincorrere il Trodica. È il 9’ quando Cingolani sul secondo palo anticipa Girolamini, l’attaccante di interno piede devia alle spalle del portiere il pallone crossato da Moriconi. È immediata la reazione della squadra di Ciattaglia: dapprima è Aquila (10’) a farsi vedere il cui tiro è respinto dalla traversa con il portiere battuto e un minuto dopo è Papa a tentare la via del gol, ma Fatone blocca e sventa qualsiasi insidia. Ma Trodica non sta di certo a guardare e ci vuole un grande intervento di Ginestra (13’) per evitare il secondo gol, il numero uno respinge l’insidiosa conclusione di Cingolani. La partita è bella e ricca di azioni. Il Matelica spinge e Papa (28’) è bravo a farsi trovare pronto sull’asist di Girolamini, ma Fatone non si lascia sorprende. Bello il controllo e il tiro di Chornopyshchuk (33’) che esce di un soffio dall’incrocio dei pali. L’ultima emozione del primo tempo arriva al 39’: l’assist di testa di Aquila non è raccolto da nessun compagno e la palla termina sul fondo.

Si riparte. Subito (1’st) pericoloso il Matelica con Chornopyshchuk, ma Fatone si fa trovare pronto. All’11’ il Matelica pareggia i conti: Aquila in area per Chornopyshchuk che manda il pallone in fondo alla rete. Subito dopo è pericoloso Cingolani. Al 33’ è da applausi l’intervento di Fatone sul colpo di testa di Rango che si fa trovare pronto sul cross di Aquila. Finisce in parità una bella partita che non ha affatto disatteso le aspettative.