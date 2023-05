Il trofeo “La Cipolla d’oro“ è vinto da una terna abruzzese

Una terna abruzzese ha vinto alla bocciofila Montesanto di Potenza Picena, presieduta da Maurizio Ascani, il Trofeo “La Cipolla d’oro” per formazioni di terna di ogni categoria. Matteo Angrilli, Davide Mattioli e Luca Santone (Moscianese) sono saliti sul gradino più alto del podio avendo battuto in finale Paolo Campanari, Piero Bonfigli e Domenico Dari (Sangiustese). Terzi si sono piazzati Tonino Pomili, Giammario Grassetti e Renzo Tosoni (Morrovalle) che in semifinale avevano ceduto alla Moscianese. Quarti Marco Barletta, Alex Rapari e Manuel Agostinelli (Montefanese), battuti in semifinale dalla terna della Sangiustese.