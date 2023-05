Il turno di sosta pesa come un macigno

La vittoria a Castel di Lama rilancia le quotazioni del Matelica, ma pesa come un macigno il prossimo turno in cui la fomazione di Ciattaglia deve osservare il turno d riposo e può essere scavalcata in classifica da Trodica, Monturano e Casette. Finora il Matelica ha fatto registrare un rendimento migliore in trasferta: ha raccolto più punti (24), segnato di più (19 gol) e subito di meno (11) mentre in casa ha ottenuto 21 punti segnando 17 gol e subendone 14. Il problema è che sul proprio campo la squadra ha vinto solamente in quattro occasioni mentre è tornata sei volte con i tre punti dalle trasferte. È chiaro che per sperare nei playoff deve battere Passatempese e vincere in casa del Monte Urano, ma nel contempo sperare che le avversarie incontrino delle difficoltà.