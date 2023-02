Il Valdichienti evita la sconfitta Albanese riprende la Jesina

VALDICHIENTI PONTE

2

JESINA

2

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi; Pigini, Albanese, Di Molfetta, Tombolini; Omiccioli, Lattanzi A. (22’st Sopranzetti), Sfasciabasti; Triana, Del Brutto (12’st Cisbani), Zira (12’st Passewe). All.: Bolzan.

JESINA (4-3-3): Sansaro; Martedì, Dentice (38’st Re), Belfiore, Grillo; Jachetta (20’st Monachesi), Borgese (42’st Garofoli), Giovannini Lu. (32’st Campana); Giovannini Lion (38’st Cameruccio), Iori, Nazzarelli. All: Strappini.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 11’ Del Brutto, 20’ Iori, 35’st aut. Pigini, 49’st Albanese.

Note: spettatori circa 350, di cui 150 ospiti. Ammoniti: Sfasciabasti, Dentice, Grillo, Belfiore, Borgese, Tombolini.

Non sono mancate le emozioni e proprio in zona Cesarini il Valdichienti Ponte agguanta un insperato pareggio dopo la rimonta subita dalla Jesina. Passano poco più di dieci minuti quando si sblocca il risultato. Una innocua conclusione dal limite di Zira non è trattenuta da Sansaro, il pallone viene arpionato da Triana che serve al centro Del Brutto che a porta sguarnita fa centro. Locali pericolosi quando Triana pennella per Zira che manca l’appuntamento per un soffio. Al 20’, da un’azione di angolo per i locali, la sfera piomba sui piedi di Giovannini che si invola sulla fascia e disegna un cross sul secondo palo dove irrompe Iori che timbra il pareggio. Intorno alla mezz’ora Pigini imbecca Del Brutto che in allungo si ferma a un passo dalla zampata vincente. La Jesina si rifà viva con Iori su punizione, Rossi fa buona guardia. Un’occasione per parte in pieno recupero: prima un insidioso mancino di Omiccioli viene smanacciato in corner da Sansaro, poi Rossi è decisivo quando, da distanza ravvicinata ribatte il destro di Iori. La ripresa fa fatica accendersi e i calzaturieri gettano nella mischia Passewe e Cisbani. Il tempo scorre ma il copione non cambia e al 35’ l’equilibrio viene spezzato dalla fiammata del neoentrato Monachesi, che si inventa un esterno, deviato in modo decisivo da Pigini. Quando la vittoria della Jesina sembra certa, ecco all’ultimo respiro Tombolini scodellare in area, la palla viene intercettata dall’inzuccata vincente di Albanese.

Diego Pierluigi