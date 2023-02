Il Valdichienti pareggia in Umbria e passa il turno

BRANCA

1

VALDICHIENTI PONTE

1

BRANCA (3-5-2): Lapazio; Roscini, Giambi, Lilli; Bazzucchi (11’ st Sorbelli), Benedetti, Bettelli (23’ st Stirati), De Iuliis, Mangiaratti; A. Rossi, Marchi. A disp.: Sergiacomi, Francioni, Fondacci, Biagiotti, Di Bacco, Soumahoro, Provvedi. All.: Lisarelli.

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): C. Rossi; Mazzieri, Pigini, Di Molfetta (17’ st A. Lattanzi), Albanese (41’ st Tombolini); Sfasciabasti, Omiccioli, Sopranzetti; Triana, Del Brutto (31’ st Cisbani), Passewe (28’ st Zira). A disp.: Cingolani, Morresi, Calcabrini, Lattanzi, Trillini. All.: Bolzan (squalificato, in panchina il vice Pazzi).

Arbitro: Moretti di Cesena.

Reti: 31’ A. Rossi, 33’ Passewe.

Note: spettatori 200 circa. Espulsi: 47’ st Roscini e 52’ st Mangiaratti, entrambi per gioco falloso. Ammoniti: Omiccioli, A. Rossi, Albanese, Sopranzetti, Roscini Zira, Benedetti, Lapazio. Angoli: 6-2 per il Branca.

Due minuti, tanto è durata la paura per il Valdichienti Ponte che in Umbria ha finalizzato quanto già predisposto nella gara d’andata. È bastata la perla di Passewe per scacciare via ansie e timori, emersi un paio di minuti prima quando Rossi, di testa, aveva portato avanti la formazione di casa sugli sviluppi di un corner calciato da De Iuliis. Alla fine la vituperata operazione rimonta dell’undici di Lisarelli ha avuto vita breve: il “Santa Barbara” ha provato a spingere i propri beniamini, ma la verità è che il Valdichienti ha sempre controllato le operazioni. Nonostante le assenze di Palmieri e Trillini (in panca per onor di firma), ma col rientro di Rossi tra i pali e Sfasciabasti (foto) e Triana, Bolzan (fuori dal recinto di gioco, poiché squalificato) ha letto bene la partita, con Rossi attento su una botta di Benedetti al 18’ ma senza colpe sull’incornata del suo omologo. A rimettere le cose a posto ci ha pensato lo sgusciante Passewe, letale con la sua botta al volo che s’è infilata sotto l’incrocio. Nella ripresa l’unico vero brividi è corso al 25’ quando Sorbelli ha sprecato la chance per riaprire i giochi, mandando la sfera sulla traversa a portiere battuto. Poi agli eugubini sono saltati i nervi (espulsi Roscini e Mangiaratti) e la pratica s’è chiusa senza patemi.

Roberto Filippetti