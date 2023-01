Il Valdichienti Ponte al lavoro "La seconda parte sarà più dura"

"Il girone di ritorno è sempre più complicato perché i punti pesano di più e c’è meno tempo per correggere gli errori". Dario Bolzan, allenatore del Valdichienti Ponte, è già proiettato sulla seconda parte di campionato. "In questi giorni – aggiunge – ci siamo allenati bene cercando di fare un lavoro importante viste le tante gare che ci attendono tra campionato e Coppa". Il calendario propone l’Urbino per la prima giornata di ritorno, un avversario battuto poco prima di Natale nella finale regionale di Coppa Italia. "Ci attende – spiega Bolzan – un avversario forte formato da giocatori importanti, per batterli occorrerà disputare una prova come quella di Coppa quando abbiamo vinto nettamente cogliendo un successo strameritato". Nel girone di andata il Valdichienti Ponte, seconda forza del torneo, dovrà migliorare per fare un ulteriore step. "Dobbiamo crescere sotto diversi punti e abbiamo i margini per farlo. Dovremo essere più concreti in entrambe le fasi e mostrare più attenzione sulle palle inattive". Ma c’è anche un altro aspetto su cui il Valdichienti Ponte dovrà crescere considerando che in trasferta ha conquistato 9 punti contro i 19 che si è assicurata nelle gare interne. "È da rivedere e migliorare il cammino in trasferta. Noi conosciamo bene il nostro impianto ma dovremo essere bravi ad adattarci ad altri tipi di terreno e anche a un altro modo di giocare". La prima parte di stagione è stata soddisfacente: la squadra è a due punti dalla vetta e ha vinto la Coppa Italia regionale. "Siamo soddisfatti di quanto fatto, però bisogna essere consapevoli che si può fare sempre meglio". La sosta è servita per recuperare chi era fermo a causa di infortuni. "Abbiamo giocato 22 gare, e non sono poche. Qualcuno abbiamo recuperato ma in Coppa abbiamo perso Passewe e Trillini che domenica non saranno disponibili".