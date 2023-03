Il Valdichienti Ponte all’attacco del Marina

Si prepara a scendere il campo il Valdichienti Ponte che oggi alle 15 riceverà il Marina, l’obiettivo è dare continuità alla vittoria maturata nell’ultimo turno contro il Fabriano Cerreto, prima di affrontare la trasferta di Certaldo, programmata per mercoledì, dove in palio ci sarà un posto nelle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. "Ci attende – dice il tecnico Dario Bolzan – una prova complicata, ci troveremo di fronte un avversario in salute e reduce da ottimi risultati, la partita si presenta impegnativa come del resto tutte. Noi dovremo scendere in campo consapevoli delle nostre forze, a partire dall’atteggiamento che abbiamo mostrato domenica scorsa a Fabriano". Un successo potrebbe avvicinare i verdefluo ancor di più alla zona playoff, oggi distante due lunghezze, ma permetterebbe anche di infondere maggiore serenità al gruppo che sta vivendo un vero e proprio tour de force. "Abbiamo preparato la sfida – conclude il tecnico – nella maniera più corretta possibile".