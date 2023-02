Il Valdichienti Ponte in Umbria a caccia del pass per i quarti

Il Valdichienti Ponte è già in viaggio verso l’Umbria dove oggi pomeriggio giocherà il ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza contro il Branca. Teatro della sfida sarà lo stadio "Santa Barbara" situato alle porte di Gubbio, e gli uomini di Bolzan (che sarà assente in panchina per squalifica) avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il pass verso il prossimo step, anche se l’1-0 dell’andata non fa certo dormire sonni sereni. "Arriviamo all’appuntamento – dice il diesse verdefluo Daniele Gianfelici – con il morale alto, ci attende una partita molto difficile anche perché giocheremo su un campo particolare, con un pubblico caloroso come è giusto che sia. L’1-0 dell’andata non deve assolutamente farci stare tranquilli". I calzaturieri sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis nel match casalingo contro la Jesina. "Il Branca – sottolinea – si è dimostrato una compagine attrezzata, soprattutto nel reparto offensivo. Inoltre, tra le loro fila, rientreranno dalle squalifiche elementi importanti del calibro di Giambi, quindi rispetto all’andata sarà un’altra gara ma c’è da dire che anche noi recupereremo tre giocatori come Triana, Rossi e Sfasciabasti perciò avremo più possibilità di scelta. Siamo reduci da un pareggio in campionato acciuffato all’ultimo minuto, un chiaro segnale che il gruppo è vivo e lotta. Nei gol subiti senza dubbio abbiamo commesso degli errori, che dovremo correggere, però – conclude Gianfelici – è bene precisare che portiamo avanti due competizioni ed a livello fisico non sono semplici da gestire, è dispendioso giocare ogni tre giorni".

Diego Pierluigi