Il Valdichienti Ponte mette ko il Branca

Buona la prima per il Valdichienti Ponte che si aggiudica la gara di andata degli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia, battendo gli umbri del Branca grazie ad una zampata di Passewe. Il primo squillo è degli ospiti all’11’, Rossi si trova la palla nel cuore dell’area, la conclusione è smorzata in corner da Mazzieri. Intorno al 20’ ecco l’affondo dei padroni di casa: da un calcio di punizione, Omiccioli scodella in mezzo pescando nella mischia la sponda di Di Molfetta per Passewe, che scaraventa nel sacco una palla che vale il vantaggio. I verdefluo vanno vicini al raddoppio al 27’ quando un calcio piazzato di Omiccioli si stampa sulla traversa. Al 40’ Marchi disegna un cross sul quale Bazzucchi in spaccata non ci arriva di un soffio. Sul finire del primo tempo Passewe ha l’opportunità per raddoppiare, il tiro è fuori misura.

Nella ripresa gli ospiti provano a fare male con un’inzuccata di Rossi, al 17’ il portiere respinge la punizione di De Iulis. Più convincente la replica del Valdichienti. Verso la mezz’ora Omiccioli da distanza siderale carica un rasoterra che colpisce il palo ed è sempre lui, poco dopo, da fuori a impegnare Sergiacomi costretto a smanacciare in angolo. Tanti rovesciamenti di fronte negli ultimi minuti, il Branca in extratime accarezza il pareggio con un diagonale di Marchi deviato in angolo. Ora si pensa al match di ritorno di mercoledì con il Valdichienti Ponte che ha due risultati utili su tre.

Diego Pierluigi