Il Valdichienti Ponte ospita la Forsempronese

È tempo di tornare di nuovo in campo per il Valdichienti Ponte che oggi alle 14.30 scenderà sul prato del comunale di Villa San Filippo per affrontare la Forsempronese. Punti in palio pesanti, considerando che i verdefluo sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, con una zona playoff distante sole tre lunghezze. Inoltre una eventuale vittoria permetterebbe di accorciare la forbice, ad oggi di cinque punti, che la separa proprio dagli avversari di giornata, i quali al momento occupano la seconda piazza del campionato a quota 39. La squadra del pesarese in attacco conta su giocatori esperti. I calzaturieri dovranno anche portare avanti gli impegni di Coppa Italia Eccellenza, ed in tal senso sono state definite date ed orati dei quarti di finale. I calzaturieri giocheranno l’8 marzo (ore 14.30) in casa contro il Certaldo, mentre il ritorno in Toscana è programmato per il 22 marzo.