"Il Valdichienti Ponte può vincere, la sorpresa è il Montefano"

Manca sempre meno alla ripresa dell’Eccellenza, che ora vive la pausa invernale e soprattutto al vertice vede regnare un deciso equilibrio tra le pretendenti al trono. "È un campionato finora interessante". Così l’esperto diesse Egidio Papi, oggi dietro la scrivania della Palmense in Promozione, ha analizzato il quadro generale del torneo dove sono impegnate cinque formazioni del Maceratese. "Ci sono delle squadre – dice – che possono arrivare in fondo, mi riferisco, non perché sono prime, all’Altetico Ascoli e al Valdichienti Ponte, quest’ultima è una compagine equilibrata in ogni reparto che vincendo la Coppa Italia ha acquisito ancora più coraggio. Può contare su giovani di prospettiva del calibro di Sfasciabasti e Passewe, poi ha concluso innesti mirati come Omiccioli, migliorando una rosa già di categoria, non escludo che può aggiudicarsi il torneo". In terza piazza c’è il Montefano, reduce da cinque risultati utili consecutivi. "È la vera sorpresa, ora – dice Papi – bisognerà vedere se resiste fino alla fine ma ha condotto un girone di andata strepitoso, così come Fossombrone e Urbino, che però sono compagini già collaudate, aggiungo la Jesina, la quale con l’arrivo di Giovannini unito all’attaccante Iori, uno dei migliori, potrà senza dubbio rifarsi sotto". Alle soglie della porta playout figurano Chiesanuova e Sangiustese, entrambe a quota 19 punti, ed a due lunghezze più indietro la Maceratese. "Alla società di patron Tosoni – spiega l’ex diesse rossoblù – mi lega un affetto particolare, però se parliamo di questioni tecniche qualcosa manca nell’assetto difensivo. Credo sia un reparto da completare e dovrà darsi da fare per rientrare nel gruppo di testa. Ora la squadra è in ritardo ma in rosa ci sono diversi elementi validi mentre il Chiesanuova è una società in linea con il progetto di partenza, in mezzo al campo sono migliorati con gli arrivi di Cicconetti e De Cesare, poi sanno sia quali sono i propri limiti che le qualità; perciò, sono destinati a far bene. Non esiste una realtà tanto blasonata più in difficoltà della Maceratese, i giocatori sulla carta importanti li ha presi ma ora dovrà inserirli, tenendo conto dei vuoti lasciati dalle partenze, se i conti tornano, si fa presto a risalire altrimenti – chiosa Papi – incontri delle difficoltà. Ritengo che un mese dopo la ripartenza si avranno delle indicazioni più precise sull’esito della stagione".

Diego Pierluigi