Il Valdichienti sfida la Jesina Gianfelici: "Daremo battaglia"

Dopo le fatiche di Coppa Italia, per il Valdichienti Ponte è già tempo di tornare in campo e già oggi alle 15 sarà di scena sul prato del Comunale di Villa San Filippo dove ospiterà la Jesina. L’obiettivo sarà quello di far procedere speditamente la marcia anche in campionato e da dire che una boccata di ossigeno era già arrivata nello scorso turno con la vittoria in trasferta contro l’Osimana, ma per gli uomini di mister Bolzan c’è una zona playoff da riagguantare dopo il terreno perso durante un "gennaio nero" caratterizzato da sole sconfitte. "Affronteremo – spiega il direttore sportivo verdefluo Daniele Gianfelici – un avversario quotato ed attrezzato per stare in alto. Sarà una partita importante, soprattutto per il nostro percorso. Considerando che veniamo dall’impegno di Coppa Italia di mercoledì, non siamo al 100% ma daremo battaglia e cercheremo di conquistare un buon risultato, sicuramente la vittoria contro il Branca ci ha dato fiducia e se contiamo il campionato siamo anche tornati ad avere due risultati utili consecutivi. Chiaramente – spiega – esserci aggiudicati la gara di andata non vuol dire nulla, inoltre abbiamo avuto delle occasioni per incrementare il vantaggio, poi siamo stati sfortunati in alcuni casi e meno bravi in altri. Però adesso pensiamo solamente alla sfida contro la Jesina che non sarà facile".

Numeri alla mano, al momento i leoncelli di Strappini sono avanti di sole due lunghezze e sono reduci dalla vittoria di misura ottenuta contro l’Urbino, se i calzaturieri riusciranno a conquistare i tre punti, potranno rendere ancora più incerta la battaglia nell’alta quota della graduatoria, in cui sono invischiate almeno dieci compagini. "Solo alla fine tireremo una linea – chiosa Gianfelici – e vedremo dove siamo arrivati. Adesso, considerati tutti questi impegni ravvicinati, dobbiamo ragionare partita dopo partita".

