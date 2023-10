Il Valfoglia soffre ma batte il Barbara

VALFOGLIA

2

BARBARA MONSERRA

1

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Cenciarini, Fraternali, Passeri, Gallotti, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò (30’ st Carboni), Cirulli, Balducci. All. Renzi.

BARBARA MONSERRA: Palazzo, Coltorti, Giobellina, Carbone (36’ st Bernardini), Omenetti, Serpicelli (45’ st Ubertini), Morsucci, Calcina, Brega, Nardone, Castignani. All. Mancini.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 5’ pt Tatò, 10’ sr Balducci, 35’ st Morsucci.

Note: Spett. 150 circa.

Vittoria sofferta del Valfoglia su un mai domo Barbara Monserra che soprattutto nella ripresa ha impegnato più volte Adebiyi sicuramente il migliore in campo. Subito il gol: corre il 5’ e Tatò risolve in mischia e mette in rete. Reazione degli ospiti al 15’ con Morsucci che impegna un attento Adebiyi. Nella ripresa raddoppio del Valfoglia in contropiede: Cirulli lancia Balducci che insacca. Poi al 35’ gli ospiti accorciano le distanze con una conclusione del solito Morsucci.