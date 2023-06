Il valzer degli allenatori: il Pisa ha scelto Aquilani, Andreazzoli verso Terni

Inizia ufficialmente un’altra caldissima settimana per alcuni club di serie B che nelle prossime ore annunceranno i nomi dei tecnici chiamati a salire in sella in vista della stagione 2023-24. La Ternana ha deciso di puntare dritto sul ritorno di Andreazzoli. Il tecnico, dopo la breve esperienza con gli umbri, quindi tornerà ad allenare le Fere. La definizione è attesa tra le giornate di mercoledì e giovedì. Il Pisa invece ha scelto Aquilani. Sarà l’ormai ex allenatore della Primavera della Fiorentina a raccogliere il pesante testimone lasciato da D’Angelo. Si attendono soltanto i tempi burocratici necessari per consentire alla società di liberarlo, poi Aquilani firmerà un biennale con i toscani. Alla guida dello Spezia invece prende quota la candidatura di De Rossi. L’ex Spal avrebbe incontrato i vertici e l’esito sarebbe stato positivo. Il Bari invece valuta l’eventuale cambio. Se Mignani dovesse andare via sarebbero i nomi di Caserta e D’Angelo i principali profili accreditati.