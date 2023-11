Il Venezia rinnova il contratto a Candela: "Sono felicissimo"

La sosta del campionato di B per gli impegni delle nazionali per qualche club cadetto è divenuta l’occasione per iniziare già a pensare al mercato. Dopo la Reggiana – rinnovati nei giorni scorsi i vincoli contrattuali di Natan Girma e Muhamed Varela Djimanca - anche il Venezia, attuale seconda forza del torneo, ha optato per prolungare il rapporto con l’esterno destro Antonio Candela fino al 30 giugno 2027. Arrivato in laguna nel corso della passata stagione il 23enne ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 43 partite totalizzando 2 gol e 5 assist. "Sono felicissimo per questo rinnovo – commenta il giocatore -, perché in questo anno e mezzo mi sono molto legato non solo alla squadra, ma anche alla città ed ai tifosi. Mi sono trovato benissimo fin dal primo momento con tutto l’ambiente e spero di continuare a crescere insieme alla squadra. I tifosi ci stanno sostenendo tantissimo e vederli così numerosi sia al Penzo che in trasferta ci regala grandissime emozioni".